MuPop Lecture musicale : la boussole magique 3 rue Notre-Dame Montluçon, 12 août 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Pour la deuxième fois au MuPop, suivez les aventures de Papy et ses canailles. Cette fois-ci, ils partent à l’assaut des mers, des plaines et des montagnes … le tout toujours en musique !.

2023-08-12 10:30:00 fin : 2023-08-12 . EUR.

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For the second time at MuPop, follow the adventures of Papy and his scoundrels. This time, they’re off to conquer seas, plains and mountains… all to the sound of music!

Por segunda vez en el MuPop, sigue las aventuras de Papy y sus canallas. Esta vez, se enfrentan a los mares, las llanuras y las montañas… ¡y todo con música!

Zum zweiten Mal im MuPop können Sie den Abenteuern von Opa und seinen Schurken folgen. Diesmal erobern sie die Meere, die Ebenen und die Berge … alles immer mit Musik!

