MuPop Visite atelier : crée ta carte postale 3 rue Notre-Dame Montluçon, 2 août 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Profitez des vacances au musée pour découvrir une collection riche en couleurs. À la suite de quoi, vous pourrez fabriquer une carte postale en souvenir..

2023-08-02 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-02 . EUR.

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of your vacation at the museum to discover a richly colorful collection. Afterwards, you can make a postcard as a souvenir.

Aproveche sus vacaciones en el museo para descubrir una colorida colección. Después, puedes hacerte una postal de recuerdo.

Nutzen Sie Ihren Museumsurlaub, um eine farbenfrohe Sammlung zu entdecken. Anschließend können Sie eine Postkarte als Andenken anfertigen.

Mise à jour le 2023-06-22 par OTI Vallée du Coeur de France