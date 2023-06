MuPop Visite guidée : découverte du Musée 3 rue Notre-Dame Montluçon, 22 juillet 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Suivez le guide ! Venez découvrir ou redécouvrir le musée en famille, dans ce parcours qui remonte le temps et vous transporte dans l’histoire des musiques populaires du 18ème au 20ème siècle !.

2023-07-22 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-22 . EUR.

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Follow the guide! Come and discover or rediscover the museum with your family, as we take you back in time and transport you into the history of popular music from the 18th to the 20th century!

¡Siga al guía! Venga a descubrir o redescubrir el museo en familia, en un viaje en el tiempo a través de la historia de la música popular de los siglos XVIII al XX

Folgen Sie dem Führer! Entdecken oder wiederentdecken Sie das Museum mit Ihrer Familie auf diesem Rundgang, der die Zeit zurückdreht und Sie in die Geschichte der populären Musik vom 18. bis zum 20

