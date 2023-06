MuPop Visite atelier : découverte autour de la guitare 3 rue Notre-Dame Montluçon, 19 juillet 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Le MuPop regorge de guitares en tout genre. Grandes, petites, électriques ou non, elles méritent le détour. Des instruments à voir … et à essayer ! Rockers confirmés ou simples curieux, tout le monde est le bienvenu pour ce tour d’horizon guitaristique..

2023-07-19 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-19 . EUR.

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



MuPop is packed with guitars of all kinds. Big, small, electric or not, they’re all worth a visit. Instruments to see … and to try! Whether you’re an experienced rocker or just curious, everyone is welcome to join us on this guitar tour.

MuPop está repleto de guitarras de todo tipo. Grandes, pequeñas, eléctricas o no, todas merecen una visita. Instrumentos para ver… ¡y probar! Tanto si eres un rockero experimentado como un simple curioso, todo el mundo es bienvenido a participar en este recorrido por el mundo de la guitarra.

Im MuPop wimmelt es nur so von Gitarren aller Art. Ob groß, klein, elektrisch oder nicht, sie alle sind einen Besuch wert. Instrumente, die man sehen … und ausprobieren kann! Ob erfahrene Rocker oder einfach nur Neugierige, jeder ist bei dieser gitarristischen Tour d’Horizon willkommen.

Mise à jour le 2023-06-22 par OTI Vallée du Coeur de France