Atelier MUPOP : Conte d’Hiver 3 rue Notre-Dame Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Atelier MUPOP : Conte d’Hiver 3 rue Notre-Dame Montluçon, 30 décembre 2023, Montluçon. Montluçon Allier Début : 2023-12-30 10:30:00 10:30:00

fin : 2023-12-30 11:30:00 Visite animée pour les enfants de 3 à 6 ans. Accompagnement obligatoire.

Jeanne aime jouer de la musique, elle joue le matin, le midi et le soir autour du feu de cheminée. Découvre le récit des aventures de Jeanne, au cœur des collections du musée..

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

