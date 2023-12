Atelier MUPOP : Petit tambourin et chants de Noël 3 rue Notre-Dame Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Atelier MUPOP : Petit tambourin et chants de Noël 3 rue Notre-Dame Montluçon, 28 décembre 2023, Montluçon. Montluçon Allier Début : 2023-12-28 10:30:00 10:30:00

fin : 2023-12-28 11:30:00 Visite animée pour les enfants de 3 à 6 ans. Accompagnement obligatoire. Petit tambourin aime les chansons traditionnelles de Noël, veux-tu venir avec lui pour chanter et rythmer ces chansons ?.

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

