Atelier MUPOP : Tirage divinatoire 3 rue Notre-Dame Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Atelier MUPOP : Tirage divinatoire 3 rue Notre-Dame Montluçon, 29 décembre 2023, Montluçon. Montluçon Allier Début : 2023-12-29 14:30:00 14:30:00

fin : 2023-12-29 16:00:00 Visite atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.

2024 approche à grands pas… A travers les cartes, pour un tirage extraordinaire, les plus grandes icônes musicales se joindront à nous. Il est temps de connaîtr les préictions pour cette nouvelle année !.

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

