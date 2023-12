Cet évènement est passé Atelier MUPOP : Carte de vœux en pop-up 3 rue Notre-Dame Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-03 14:30:00

fin : 2023-01-03 15:30:00 Visite atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.

Viens confectionner une une carte pop-up après avoir cherché des idées dans les salles du parours musical du musée, à l’occasion d’une courte visite avec une médiatrice..

3 rue Notre-Dame MuPop (Music Museum)

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

