Soirée Irlandaise 3 rue Morice Amfreville, 16 mars 2024, Amfreville.

Amfreville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Venez fêter la Saint Patrick au café associatif de la poste ! Le groupe Around the table vous fait danser sur les rythmes irlandais. La soirée se poursuit avec un apprentissage des danses irlandaises..

3 rue Morice Café associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



