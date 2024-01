MonumentuM 3 rue Morice Amfreville, vendredi 16 février 2024.

Amfreville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:00:00

fin : 2024-02-16

Le café associatif d’Amfreville vous convie au concert du groupe local Caennais MomentuM, qui interprète les plus grands tubes du célèbre Matthieu Chedid plus connu sous le pseudonyme « M ».

3 rue Morice Café associatif de la poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



