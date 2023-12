Soirée magie 3 Rue Morice Amfreville, 4 décembre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Le café associatif de la Poste vous invite à cette soirée magie Close Up avec Justin le Magicien.

Vente de boissons sur place..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . .

3 Rue Morice Café associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Drinks available on site.

El café asociativo de la Poste le invita a esta velada de magia de cerca con el mago Justin.

Bebidas disponibles in situ.

Das Vereinscafé La Poste lädt Sie zu diesem Close-Up-Zauberabend mit Justin, dem Zauberer, ein.

Getränkeverkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge