Soirée musicale Téléthon 3 rue Morice Amfreville, 4 décembre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Profitez de ce moment convivial dans une ambiance musicale avec le groupe Duo Des N’Hommes. Une vente de gâteaux sucrés et salés vous est proposée, les recettes de la soirée seront reversées au Téléthon..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

3 rue Morice Café Associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Enjoy this convivial moment in a musical atmosphere with the group Duo Des N’Hommes. A sale of sweet and savoury cakes is on offer, with proceeds going to the Telethon.

Disfrute de este momento de convivencia en un ambiente musical con el grupo Duo Des N’Hommes. Se venderán pasteles dulces y salados, y todo lo recaudado se destinará al Teletón.

Genießen Sie diesen geselligen Moment in einer musikalischen Atmosphäre mit der Gruppe Duo Des N’Hommes. Es werden süße und herzhafte Kuchen verkauft. Die Einnahmen des Abends gehen an die Spendenaktion Téléthon.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge