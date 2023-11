SOIRÉE BEAUJOLAIS 3 rue Morice Amfreville, 16 novembre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Le Café Associatif de la Poste vous invite à cette soirée conviviale autour du Beaujolais Nouveau..

2023-11-16 18:00:00 fin : 2023-11-16 22:00:00. .

3 rue Morice Café Associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



The Café Associatif de la Poste invites you to a convivial evening of Beaujolais Nouveau.

El Café Associatif de la Poste le invita a una agradable velada de Beaujolais Nouveau.

Das Café Associatif de la Poste lädt Sie zu diesem geselligen Abend rund um den Beaujolais Nouveau ein.

