SOIRÉE KARAOKÉ 3 rue Morice Amfreville, 10 novembre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Vous aimez chanter ? Le Café Associatif de la Poste vous invite à cette soirée Karaoké conviviale..

2023-11-10 18:00:00 fin : 2023-11-10 22:00:00. .

3 rue Morice Café Associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Do you like to sing? The Café Associatif de la Poste invites you to this convivial karaoke evening.

¿Le gusta cantar? El Café Associatif de la Poste le invita a una agradable velada de karaoke.

Singen Sie gerne? Das Café Associatif de la Poste lädt Sie zu diesem geselligen Karaoke-Abend ein.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité