Soirée Halloween et jeux de société 3 Rue Morice Amfreville, 3 novembre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Le café associatif de la Poste vous invite à passer une soirée conviviale autour de jeux de société ! N’hésitez pas à venir déguisé !

Vente de boissons sur place..

2023-11-03 18:00:00 fin : 2023-11-03 22:00:00. .

3 Rue Morice Café associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



The café associatif de la Poste invites you to spend a convivial evening playing board games! Don’t hesitate to come in costume!

Drinks available on site.

El café asociativo de la Poste le invita a pasar una agradable velada jugando a juegos de mesa No dude en venir disfrazado

Bebidas disponibles in situ.

Das Café associatif de la Poste lädt Sie ein, einen geselligen Abend mit Gesellschaftsspielen zu verbringen! Zögern Sie nicht, verkleidet zu kommen!

Getränkeverkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité