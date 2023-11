Les mal-aimés 3 rue Morice Amfreville, 3 novembre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Jean-Luc Guet, photographe naturaliste, vous invite à cette exposition sur le thème des « mal-aimés ».

Selon les horaires d’ouverture du Café Associatif de la poste..

Vendredi 2023-11-03 fin : 2023-12-15 . .

3 rue Morice Café Associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Naturalist photographer Jean-Luc Guet invites you to this exhibition on the theme of the « unloved ».

According to the opening hours of the Café Associatif de la poste.

Jean-Luc Guet, fotógrafo de naturaleza, le invita a esta exposición sobre el tema de lo « no amado ».

Durante el horario de apertura del Café Associatif de la Poste.

Der Naturfotograf Jean-Luc Guet lädt Sie zu dieser Ausstellung zum Thema « Ungeliebte » ein.

Gemäß den Öffnungszeiten des Café Associatif de la poste.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité