Concert : les 4 Elles 3 rue Morice Amfreville, 20 octobre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Le café associatif d’Amfreville vous convie au concert du groupe Les 4 Elles, quatre voix qui se croisent et se rencontrent, pour le plaisir, polyphonique et peu classique, tout simplement. Elles apprivoisent chansons de lutte, chansons ludiques et chansons d’amour..

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 . .

3 rue Morice Café associatif de la poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



The café associatif in Amfreville invites you to a concert by the group Les 4 Elles, four voices that meet and mingle, simply for the pleasure of polyphonic and unconventional music. They tame songs of struggle, playfulness and love.

El café asociativo de Amfreville le invita a un concierto del grupo Les 4 Elles, cuatro voces que se reúnen y se mezclan por el puro placer de la música polifónica y poco convencional. Domestican canciones de lucha, canciones lúdicas y canciones de amor.

Das Café associatif in Amfreville lädt Sie zum Konzert der Gruppe Les 4 Elles ein. Vier Stimmen, die sich kreuzen und treffen, um Spaß zu haben, polyphon und wenig klassisch, ganz einfach. Sie zähmen Kampflieder, verspielte Lieder und Liebeslieder.

Mise à jour le 2023-10-05 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité