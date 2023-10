Soirée grecque 3 Rue Morice Amfreville, 13 octobre 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Le café associatif de la Poste vous invite à passer un moment conviviale autour d’une soirée sur le thème de la Grèce !

Mezze et musique vous ferons voyager toute la soirée . Rencontre avec l’artiste photographe B. Lechartier au cours de la soirée..

2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 22:00:00. .

3 Rue Morice Café associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



The café associatif de la Poste invites you to spend a convivial evening on the theme of Greece!

Mezze and music will take you on a journey throughout the evening. Meet the artist photographer B. Lechartier during the evening.

El café asociativo de la Poste le invita a pasar una velada de convivencia en torno al tema de Grecia

Los aperitivos y la música le llevarán de viaje durante toda la velada. Conozca al artista fotógrafo B. Lechartier.

Das Café de la Poste lädt Sie ein, einen Abend unter dem Motto « Griechenland » zu verbringen

Mezze und Musik werden Sie den ganzen Abend auf eine Reise mitnehmen. Treffen mit dem Fotokünstler B. Lechartier im Laufe des Abends.

