Soirée latino 3 Rue Morice Amfreville, 25 août 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Le café associatif de la Poste vous invite à cette soirée musicale, venez vous déhancher sur des airs latinos !

Vente de boissons sur place..

2023-08-25 18:00:00 fin : 2023-08-25 22:00:00. .

3 Rue Morice Café associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



The café associatif de la Poste invites you to this musical evening, where you can sway to Latin tunes!

Drinks available on site.

El café asociativo de la Poste le invita a esta velada musical en la que podrá mecerse al ritmo de melodías latinas

Bebidas disponibles in situ.

Das Café associatif de la Poste lädt Sie zu diesem musikalischen Abend ein. Schwingen Sie Ihre Hüften zu lateinamerikanischen Klängen!

Getränkeverkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité