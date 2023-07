Soirée Quiz 3 Rue Morice Amfreville, 21 juillet 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Le café associatif de la Poste vous invite à passer un moment conviviale autour d’une soirée quiz !

Vente de boissons et de pizzas sur place, ..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 22:00:00. .

3 Rue Morice Café associatif de la Poste

Amfreville 14860 Calvados Normandie



The café associatif de la Poste invites you to enjoy a quiz night!

Drinks and pizzas for sale on site.

El café asociativo de la Poste le invita a disfrutar de una noche de concursos

Venta de bebidas y pizzas in situ.

Das Vereinscafé der Post lädt Sie ein, einen geselligen Abend mit einem Quiz zu verbringen!

Verkauf von Getränken und Pizzas vor Ort, .

Mise à jour le 2023-07-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité