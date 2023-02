Sculpture de Coquelicots au chalumeau 3 rue Morel 68000 Colmar Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Sculpture de Coquelicots au chalumeau 3 rue Morel 68000 Colmar, 28 mars 2023, Colmar. Sculpture de Coquelicots au chalumeau 28 mars – 2 avril 3 rue Morel 68000 Colmar Sculpture de coquelicots en thermoformage « La Sircrea » nouvelle matière, légère incassable à colorimétrie multiple, inventée à l’atelier Froehly Création, sera mis en forme à l’aide d’un chalumeau. la Technique est nommée le Thermoformage. Le novice créateur, créera un coquelicot, après l’apprentissage du maniellement des pinces et la maitrise de la flamme.L’objet peut être sublimé en boucles d’oreilles, pendentif, ou broche.

2023-03-28T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:30:00+00:00

