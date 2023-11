Concert : Éric Séva 3 rue Montesquieu La Sauve, 21 décembre 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Éric Séva est de ces musiciens inspirés qui n’a jamais renoncé au plaisir de la découverte, en participant à l’enregistrement de plus d’une centaine d’albums, porteurs de signatures aussi diverses que Didier Lockwood, Chris Réa, Thomas Fersen, David Krakauer, Céline Dion, Henri Salvador, Michel Legrand, Sylvain Luc, ou encore Khalil Chahine… Avec ce trio Triple Roots, il confirme son besoin d’être inspiré par toutes les musiques dans un besoin constant d’itinérance sonore. Qu’elles soient savantes, populaires ou traditionnelles, elles nourrissent un nomadisme artistique dont l’écriture et l’improvisation sont le fil rouge de ces conversations partagées avec le public..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 21:30:00. EUR.

3 rue Montesquieu Espace culturel Les Arcades

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Éric Séva is one of those inspired musicians who has never given up on the pleasure of discovery, having taken part in the recording of over a hundred albums, featuring names as diverse as Didier Lockwood, Chris Réa, Thomas Fersen, David Krakauer, Céline Dion, Henri Salvador, Michel Legrand, Sylvain Luc and Khalil Chahine? With his Triple Roots trio, he confirms his need to be inspired by all kinds of music, in a constant quest for sonic itinerancy. Whether scholarly, popular or traditional, they nourish an artistic nomadism in which writing and improvisation are the common thread running through these conversations shared with the audience.

Éric Séva es uno de esos músicos inspirados que nunca ha renunciado al placer del descubrimiento, habiendo participado en la grabación de más de un centenar de álbumes, con artistas tan diversos como Didier Lockwood, Chris Réa, Thomas Fersen, David Krakauer, Céline Dion, Henri Salvador, Michel Legrand, Sylvain Luc o Khalil Chahine? Con su trío Triple Roots, confirma su necesidad de inspirarse en todo tipo de músicas, en una constante necesidad de vagar sónicamente. Ya sean eruditas, populares o tradicionales, alimentan un nomadismo artístico en el que la escritura y la improvisación son el hilo conductor de estas conversaciones compartidas con el público.

Éric Séva ist einer dieser inspirierten Musiker, der nie auf die Freude an der Entdeckung verzichtet hat und an der Aufnahme von mehr als hundert Alben beteiligt war, auf denen so unterschiedliche Namen wie Didier Lockwood, Chris Réa, Thomas Fersen, David Krakauer, Céline Dion, Henri Salvador, Michel Legrand, Sylvain Luc oder auch Khalil Chahine zu hören sind Mit seinem Trio Triple Roots bestätigt er sein Bedürfnis, sich von allen Musikrichtungen inspirieren zu lassen und ständig auf Klangreise zu gehen. Ob gelehrt, populär oder traditionell, sie nähren ein künstlerisches Nomadentum, bei dem das Schreiben und die Improvisation den roten Faden dieser Gespräche mit dem Publikum bilden.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT de l’Entre-deux-Mers