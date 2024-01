Concerts : 36e anniversaire du JOSEM 3 Rue Montesquieu Créon, samedi 3 février 2024.

Créon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 22:30:00

L’association JOSEM vous invite à son anniversaire pour fêter dignement ses 36 ans. À cette occasion, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’orchestre du JOSEM, mais aussi tous ces pétales : l’OAE (Orchestre à l’École), l’OAC (Orchestre au Collège) et le POEM (Petit Orchestre de l’Entre-deux-Mers) les vendredis 26 janvier et 2 février à partir de 19 h (gratuit) ; le JOSEM et la CIPEM (Chorale Indépendante et Philharmonique de l’Entre-deux-Mers) le samedi 3 février à 20 h ; le JOSEM et le FC Symphonique (Fabuleux Club Symphonique pour les plus de 25 ans) le dimanche 4 février à 16 h. Tous ces événements se dérouleront à l’Espace Culturel de Créon.

EUR.

3 Rue Montesquieu Centre Culturel de Créon

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine josem.communication@gmail.com



