Interzone – Festival Ouvre la Voix 3 Rue Montesquieu Créon, 2 septembre 2023, Créon.

Créon,Gironde

Interzone naît de la rencontre de Khaled AlJaramani et Serge Teyssot-Gay à Damas, en 2002. Le dialogue oud oriental/guitare électrique est immédiat, créant une « interzone », point de rencontre de leurs cultures respectives. Quatre albums ont concrétisé cet échange, suivis de tournées en France et au Moyen-Orient.

Ce concert se tient à l’Espace Culturel Les Arcades, dans le cadre du Festival Ouvre la Voix 2023 : une virée cyclo-musicale le long de la piste cyclable Roger Lapébie..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . EUR.

3 Rue Montesquieu Espace Culturel Les Arcades

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Interzone was born when Khaled AlJaramani and Serge Teyssot-Gay met in Damascus in 2002. The dialogue between oriental oud and electric guitar is immediate, creating an « interzone » where their respective cultures meet. Four albums have been released, followed by tours of France and the Middle East.

This concert takes place at the Espace Culturel Les Arcades, as part of the Festival Ouvre la Voix 2023: a cyclo-musical tour along the Roger Lapébie cycle path.

Interzone nació del encuentro de Khaled AlJaramani y Serge Teyssot-Gay en Damasco en 2002. El diálogo entre el laúd oriental y la guitarra eléctrica fue inmediato, creando una « interzona » en la que confluyen sus respectivas culturas. El resultado han sido cuatro álbumes, seguidos de giras por Francia y Oriente Próximo.

Este concierto se celebra en el Espace Culturel Les Arcades, en el marco del Festival Ouvre la Voix 2023: un paseo musical en bicicleta por el carril bici Roger Lapébie.

Interzone entsteht aus der Begegnung von Khaled AlJaramani und Serge Teyssot-Gay in Damaskus im Jahr 2002. Der Dialog zwischen orientalischer Oud und elektrischer Gitarre ist unmittelbar und schafft eine « Interzone », den Treffpunkt ihrer jeweiligen Kulturen. Vier Alben haben diesen Austausch konkretisiert, gefolgt von Tourneen durch Frankreich und den Nahen Osten.

Dieses Konzert findet im Espace Culturel Les Arcades im Rahmen des Festivals Ouvre la Voix 2023 statt: eine musikalische Radtour entlang des Radwegs Roger Lapébie.

