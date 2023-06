Requiem de Karl Jenkins 3 Rue Maurice Ravel Thouars, 23 juin 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Un concert événement où le chœur Académique et le CRI du chœur de Tyndo, la chorale Mélusine, l’Ensemble Vocal Quintus-Vox, l’ensemble de violoncelles PhilantroPIQUES vous proposent de venir découvrir ou redécouvrir l’œuvre classique de Karl Jenkins «Requiem».

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

3 Rue Maurice Ravel À l’Église Notre Dame du Cottage

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An event concert where the ch?ur Académique and the CRI du ch?ur de Tyndo, the Mélusine choir, the Ensemble Vocal Quintus-Vox and the PhilantroPIQUES cello ensemble invite you to discover or rediscover Karl Jenkins’ classic work « Requiem »

Un concierto-evento en el que la Ch?ur Académique y el CRI du ch?ur de Tyndo, el coro Mélusine, el conjunto vocal Quintus-Vox y el conjunto de violonchelos PhilantroPIQUES le invitan a descubrir o redescubrir la obra clásica « Réquiem » de Karl Jenkins

Ein Konzert, bei dem der Ch?ur Académique und das CRI du ch?ur de Tyndo, der Chor Melusine, das Vokalensemble Quintus-Vox und das Cello-Ensemble PhilantroPIQUES Sie einladen, das klassische Werk von Karl Jenkins « Requiem » zu entdecken oder wiederzuentdecken

Mise à jour le 2023-06-01 par Maison du Thouarsais