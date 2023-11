MARCHÉ DE NOËL 3 rue Lutenbacher Bussang, 2 décembre 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Marché de Noël organisé à l’EHPAD de Bussang par l’association « Hôpital Loisirs ». Nombreux exposants, buvette.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. 0 EUR.

3 rue Lutenbacher Hôpital local

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Christmas market organized at Bussang EHPAD by the « Hôpital Loisirs » association. Numerous exhibitors, refreshments.

Mercado de Navidad organizado en Bussang EHPAD por la asociación « Hôpital Loisirs ». Numerosos expositores, refrescos.

Weihnachtsmarkt im EHPAD von Bussang, organisiert von der Vereinigung « Hôpital Loisirs ». Zahlreiche Aussteller, Getränkestand.

