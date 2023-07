BENGT ERIKSON ET PHILIPP RIEDEL 3 rue longue Azillanet, 14 juillet 2023, Azillanet.

Azillanet,Hérault

Bengt Erikson et Philipp Riedel ont l’honneur de vous inviter au Vernissage et Exposition de leurs œuvres

Vernissage: 14 et 15 juillet, 10h-12h et 15h-18h.

2023-07-14 fin : 2023-07-23 . .

3 rue longue

Azillanet 34210 Hérault Occitanie



Bengt Erikson and Philipp Riedel are pleased to invite you to the Vernissage and Exhibition of their works

Vernissage: July 14 and 15, 10am-12pm and 3pm-6pm

Bengt Erikson y Philipp Riedel tienen el placer de invitarle a la Vernissage y Exposición de sus obras

Inauguración: 14 y 15 de julio, de 10.00 a 12.00 h. y de 15.00 a 18.00 h

Bengt Erikson und Philipp Riedel haben die Ehre, Sie zur Vernissage und Ausstellung ihrer Werke einzuladen

Vernissage: 14. und 15. Juli, 10:00-12:00 und 15:00-18:00 Uhr

Mise à jour le 2023-07-11 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC