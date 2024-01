Stage Danses d’Europe 3 Rue Lapins Genouilly, dimanche 7 avril 2024.

Genouilly Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

DÉCOUVERTE des danses d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Israël, Grèce…..) : ado/adultes

Ces danses en chaine ou en ronde, traditionnelles ou revisitées et souvent dansées pour les fêtes et les mariages, s’adressent à tous les niveaux : débutants et avancés, le tout dans la convivialité et le plaisir de danser ENSEMBLE sur de belles musiques.

Tout niveau. 4h de découverte avec pause au milieu. ateliers indépendants les uns des autres.

minimum 8 personnes à partir de 13 ans, maximum 40 personnes.

Inscription jusqu’au 18 Janvier

EUR.

3 Rue Lapins Maison du Terroir

Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



