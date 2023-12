Théâtre des Gavroches : Alphée dans les étoiles 3 Rue Julia Viallatoux Brive-la-Gaillarde, 4 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Perdue dans l’espace, loin, très loin !

Le monde était devenu trop petit pour Alphée. Attirée depuis sa naissance par les étoiles, la voilà posée sur l’une d’entre elles, au fin fond d’une galaxie complètement inconnue.

A y voir de plus près, “posée” n’est pas vraiment le mot. La fusée d’Alphée est littéralement écrasée.

Sa mission semble compromise, mais son pouvoir est immense, et au-delà des étoiles, elle se rendra compte que ce qu’elle doit accomplir est bien plus grand encore…

Touchant, poétique et drôle, spectacle pour toute la famille.

Le 22 et 23 décembre à 20h et le 27, 28 et 29 décembre à 15h.

Plein tarif : 12€ Tarif réduit : 8€ Tarif adhérent : 6€

Réservations : 07.66.72.17.98 / theatredesgavroches@orange.fr.

2023-12-22 fin : 2023-12-23 . EUR.

3 Rue Julia Viallatoux

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Lost in space, far, far away!

The world had become too small for Alphée. Attracted to the stars since birth, she found herself stranded on one of them, in the depths of a completely unknown galaxy.

On closer inspection, « landed » isn’t quite the right word. Alphée?s rocket is literally crushed.

Her mission seems compromised, but her power is immense, and beyond the stars, she will realize that what she has to accomplish is even greater?

A touching, poetic and funny show for the whole family.

December 22 and 23 at 8pm and December 27, 28 and 29 at 3pm.

Full price: 12? Reduced: 8? Member price: 6?

Reservations: 07.66.72.17.98 / theatredesgavroches@orange.fr

Perdido en el espacio, ¡muy, muy lejos!

El mundo se le había quedado pequeño a Alphée. Atraída por las estrellas desde su nacimiento, se encontró varada en una de ellas, en el extremo de una galaxia completamente desconocida.

Si se mira bien, « varada » no es realmente la palabra adecuada. El cohete de Alphée está literalmente aplastado.

Su misión parece comprometida, pero su poder es inmenso, y más allá de las estrellas se dará cuenta de que lo que tiene que conseguir es mucho más grande aún?

Un espectáculo conmovedor, poético y divertido para toda la familia.

22 y 23 de diciembre a las 20.00 h. y 27, 28 y 29 de diciembre a las 15.00 h.

Tarifa completa: 12? Reducida: 8 Precio abonado: 6

Reservas: 07.66.72.17.98 / theatredesgavroches@orange.fr

Verloren im Weltraum, weit, weit weg!

Die Welt war für Alphée zu klein geworden. Seit ihrer Geburt wurde sie von den Sternen angezogen und nun sitzt sie auf einem von ihnen, tief in einer unbekannten Galaxie.

Bei näherer Betrachtung ist « gelandet » nicht wirklich das richtige Wort. Alphäus’ Rakete ist buchstäblich abgestürzt.

Ihre Mission scheint gefährdet, aber ihre Macht ist immens, und jenseits der Sterne wird sie erkennen, dass ihre Aufgabe noch viel größer ist?

Eine berührende, poetische und lustige Vorstellung für die ganze Familie.

Am 22. und 23. Dezember um 20 Uhr und am 27., 28. und 29. Dezember um 15 Uhr.

Voller Tarif: 12? Ermäßigter Tarif : 8? Preis für Mitglieder: 6?

Reservierungen: 07.66.72.17.98 / theatredesgavroches@orange.fr

Mise à jour le 2023-12-01 par Brive Tourisme