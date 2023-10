Théâtre des Gavroches : Du pain plein les poches 3 Rue Julia Viallatoux Brive-la-Gaillarde, 17 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Retrouvez la nouvelle création jeune public de la compagnie des Gavroches.

C’est l’histoire d’un clown qui ne veut plus être clown. Anoki est né clown, mais aujourd’hui, sa décision est prise, il ne veut plus l’être ! Le nouveau monde et la vision péjorative qu’ont les gens sur les clowns le rendent triste. Face à la commission de changement de statut, il rendra son costume, son nez, ses chaussures et son sourire, il rentrera dans le rang… mais pour combien de temps…

Humour, magie et poésie pour ce spectacle qui ravira les petits et les grands.

Le 17 novembre à 20h et le 18 novembre à 15h. Spectacle jeune public, dès 5 ans.

Durée : 45 min

Tarif plein 12€ / Tarif réduit 8€ / Tarif adhérent 6€

Réservations : 07.66.72.17.98 ou theatredesgavroches@orange.fr.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

3 Rue Julia Viallatoux

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover the new creation for young audiences by the Compagnie des Gavroches.

It’s the story of a clown who doesn’t want to be a clown anymore. Anoki was born a clown, but today his mind is made up: he doesn’t want to be one anymore! The new world and people?s pejorative view of clowns make him sad. Faced with the change-of-status commission, he’ll hand in his costume, his nose, his shoes and his smile, and fall in line? but for how long?

Humor, magic and poetry in a show that will delight young and old alike.

November 17 at 8pm and November 18 at 3pm. Show for young audiences, ages 5 and up.

Running time: 45 min

Full price 12? / Reduced price 8? / Subscriber price 6?

Reservations: 07.66.72.17.98 or theatredesgavroches@orange.fr

Descubra la nueva creación para público joven de la Compagnie des Gavroches.

Es la historia de un payaso que ya no quiere serlo. Anoki nació payaso, pero ya lo ha decidido: ¡ya no quiere serlo! El nuevo mundo y la visión peyorativa que la gente tiene de los payasos le entristecen. Ante el encargo de cambiar su estatus, entregará su disfraz, su nariz, sus zapatos y su sonrisa, y se pondrá a la cola… ¿pero por cuánto tiempo?

Humor, magia y poesía en un espectáculo que hará las delicias de grandes y pequeños.

17 de noviembre a las 20 h y 18 de noviembre a las 15 h. Espectáculo para público infantil, a partir de 5 años.

Duración: 45 minutos

Precio normal 12? / Precio reducido 8? / Precio abonado 6?

Reservas: 07.66.72.17.98 o theatredesgavroches@orange.fr

Entdecken Sie die neue Kreation für junge Zuschauer der Compagnie des Gavroches.

Es ist die Geschichte eines Clowns, der nicht mehr Clown sein will. Anoki wurde als Clown geboren, aber heute steht seine Entscheidung fest: Er will kein Clown mehr sein! Die neue Welt und die abwertende Sicht, die die Menschen auf Clowns haben, machen ihn traurig. Vor der Kommission für Statusänderungen gibt er sein Kostüm, seine Nase, seine Schuhe und sein Lächeln ab, er wird sich einreihen, aber für wie lange?

Humor, Magie und Poesie in diesem Stück, das Groß und Klein begeistern wird.

Am 17. November um 20 Uhr und am 18. November um 15 Uhr. Aufführung für junges Publikum, ab 5 Jahren.

Dauer: 45 min

Voller Preis 12? / Ermäßigter Preis 8? / Mitgliedsbeitrag 6?

Reservierungen: 07.66.72.17.98 oder theatredesgavroches@orange.fr

Mise à jour le 2023-10-13 par Brive Tourisme