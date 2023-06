Éclat(s) final 2023 : La bande à Tyrex 3 Rue Joseph Philippon Caen, 26 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

La Bande à Tyrex, par la compagnie La Bande à Tyrex

La Bande à Tyrex est un ballet cycliste et musical virevoltant qui réunit 9 personnes. Joyeuse cohue roulante, délurée et musicale. La Bande à Tyrex roule d’un vélo à l’autre et décline une infinité de formes, d’équilibres et de déséquilibres. Un instrument se met à jouer puis un autre, les cyclistes posent leur monture pour souffler dans un trombone, saisir une basse, entonner une chanson, former un orchestre. Vélos et corps forment un cercle, une ronde autour de laquelle le public se réunit. Une création collective qui s’empare du vélo acrobatique et le déploie de manière singulière.

A partir de 6 ans – 1h20 de spectacle / 1h de pause / 1h de concert.

2023-08-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-26 23:30:00. .

3 Rue Joseph Philippon Parc des Expositions

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

La Bande à Tyrex, by the company La Bande à Tyrex

La Bande à Tyrex is a twirling musical and cycling ballet featuring 9 performers. It’s a merry, rollicking, musical rabble. La Bande à Tyrex rolls from one bike to the next, creating an infinite variety of shapes, balances and imbalances. One instrument starts playing, then another, and the cyclists put down their bikes to blow a trombone, grab a bass, sing a song, form an orchestra. Bikes and bodies form a circle, a rondo around which the audience gathers. A collective creation that takes the acrobatic bicycle and deploys it in a singular way.

From 6 years – 1h20 show / 1h break / 1h concert

Éclat(s) final es un acontecimiento de 2 días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

La Bande à Tyrex, por la compañía La Bande à Tyrex

La Bande à Tyrex es un ballet musical y ciclista en el que participan 9 personas. Es una alegre chusma musical. La Bande à Tyrex rueda de una bicicleta a otra, creando una gama infinita de formas, equilibrios y desequilibrios. Un instrumento empieza a sonar, luego otro, los ciclistas bajan de sus bicicletas para soplar un trombón, agarrar un bajo, cantar una canción, formar una orquesta. Bicicletas y cuerpos forman un círculo, un círculo alrededor del cual se reúne el público. Una creación colectiva que toma la bicicleta acrobática y la despliega de una manera única.

A partir de 6 años – 1h20 de espectáculo / 1h de descanso / 1h de concierto

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Puppentheater, Theater, Poesie, Lichtkunst… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

La Bande à Tyrex, von der Kompanie La Bande à Tyrex

La Bande à Tyrex ist ein schwirrendes Fahrrad- und Musikballett, an dem 9 Personen beteiligt sind. Fröhliche, rollende, zügellose und musikalische Kohorte. Die Bande à Tyrex rollt von einem Fahrrad zum anderen und dekliniert eine unendliche Anzahl von Formen, Gleichgewichten und Ungleichgewichten. Ein Instrument beginnt zu spielen, dann ein anderes, die Radfahrer setzen sich ab, um in eine Posaune zu blasen, einen Bass zu greifen, ein Lied anzustimmen, ein Orchester zu bilden. Fahrräder und Körper bilden einen Kreis, eine Runde, um die sich das Publikum versammelt. Eine kollektive Kreation, die sich der Fahrradakrobatik bemächtigt und sie auf einzigartige Weise entfaltet.

Ab 6 Jahren – 1h20 Aufführung / 1h Pause / 1h Konzert

