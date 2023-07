JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHATEAU D’HUILLÉ 3 Rue Joseph Menou Huillé-Lézigné, 16 septembre 2023, Huillé-Lézigné.

Huillé-Lézigné,Maine-et-Loire

Amoureux des vieilles pierres, passionnés d’histoire, amateurs de céramique, venez découvrir le Château de Huillé !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

3 Rue Joseph Menou HUILLE

Huillé-Lézigné 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Lovers of old stones, history buffs and ceramics enthusiasts, come and discover Château de Huillé!

Amantes de las piedras antiguas, aficionados a la historia y a la cerámica, ¡vengan a descubrir el castillo de Huillé!

Liebhaber alter Steine, Geschichtsinteressierte, Keramikfans – entdecken Sie das Château de Huillé!

Mise à jour le 2023-07-08 par eSPRIT Pays de la Loire