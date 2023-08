Les Journées du Patrimoine à l’hôtel de Caumont 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’hôtel de Caumont vous ouvre ses portes et ses salons historiques pour des visites commentées par Sophie Guérinet, responsable d’exploitation de l’hôtel de Caumont.

2023-09-16 09:30:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

3 rue Joseph Cabassol Hôtel de Caumont – Centre d’art

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of the Journées du Patrimoine, the Hôtel de Caumont opens its doors and historic salons for guided tours led by Sophie Guérinet, Hôtel de Caumont operations manager

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el Hôtel de Caumont abre sus puertas y salas históricas para visitas guiadas dirigidas por Sophie Guérinet, Jefa de Operaciones del Hôtel de Caumont

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet das Hôtel de Caumont seine Türen und historischen Salons für Führungen mit Sophie Guérinet, der Betriebsleiterin des Hôtel de Caumont

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence