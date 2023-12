Visite de Reviplast 3 Rue Jean Mermoz Couzeix, 20 novembre 2023, Couzeix.

Couzeix Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-20 10:00:00

fin : 2023-11-20 11:00:00

La société REVIPLAST a été créée le 1er juillet 2008. C’est une entreprise de récupération, de recyclage et de négoce de matières plastiques.

Malgré le nombre important d’entreprises industrielles générant des déchets plastiques, il y a peu de plasturgistes dans la région.

C’est une démarche écologique, car REVIPLAST permet d’éviter la mise en centre d’enfouissement (CSDU) ou d’incinérations tous les plastiques recyclables, qui peuvent ainsi réintégrer le cycle de production des produits plastiques.

Et une démarche économique : les déchets plastiques, ainsi recyclés, évitent la décharge et donc des coûts de mise en décharge.

Visite guidée de l’entreprise

Durée : 50min

Nombre de visiteurs : 5 à 15

Informations visite :

– Réservations auprès de l’entreprise

– Visites de 9 heures à 11 heures

– De 14 heures à 16 heures

– Prévoir des gilets de sécurité

– Parking disponible.

3 Rue Jean Mermoz Reviplast

Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



