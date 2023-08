Ateliers théâtre 3 Rue Jean Macé Bellerive-sur-Allier, 7 septembre 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Envie d’essayer un atelier théâtre ? N’hésitez plus !

Des ateliers théâtre encadrés par des comédiens professionnels. A partir de 8 ans, enfants, ados, adultes.

2023-09-07 17:30:00 fin : 2023-09-07 19:30:00. .

3 Rue Jean Macé Maison des associations

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Want to try a theater workshop? Don’t hesitate!

Theater workshops supervised by professional actors. Ages 8 and up, children, teenagers, adults

¿Quieres probar un taller de teatro? No lo dudes

Talleres de teatro dirigidos por actores profesionales. Para niños, adolescentes y adultos a partir de 8 años

Möchten Sie einen Theaterworkshop ausprobieren? Zögern Sie nicht länger!

Theaterworkshops werden von professionellen Schauspielern geleitet. Ab 8 Jahren, Kinder, Jugendliche, Erwachsene

