avec Maka 3, Rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (42) 3, Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Étienne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39264 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 19h-21h30 Repas 20h Initiation Danse 21h30 Bal avec Maka Pascal Chapuis, accordéon diatonique et compositions Manu Guyot, guitare et effets Loïc Butterlin, percusions Venez danser et vous enjailler dans cet endroit merveilleux qu’est la fabuleuse cantine avec Maka, bal folk aux mille couleurs ! source : événement MAKA Bal Folk aux mille couleurs publié sur AgendaTrad

