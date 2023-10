CHANTS DU PATRIMOINE POUR LA FÊTE DU VIN NOUVEAU 3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault CHANTS DU PATRIMOINE POUR LA FÊTE DU VIN NOUVEAU 3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Agde, 22 octobre 2023, Agde. Agde,Hérault Chants du patrimoine interprétés par l’Ensemble Vocal Mélopoïa..

2023-10-22 11:00:00 fin : 2023-10-22 . .

3 Rue Hôtel du Cheval Blanc

Agde 34300 Hérault Occitanie



Heritage songs performed by the Ensemble Vocal Mélopoïa. Canciones del patrimonio interpretadas por el Conjunto Vocal Mélopoïa. Lieder aus dem Kulturerbe, vorgetragen vom Vokalensemble Mélopoïa. Mise à jour le 2023-10-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu 3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Adresse 3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville 3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Agde latitude longitude 43.3141282;3.46899501

3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/