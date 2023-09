L’effet fées… Riez, sinon nous sommes perdus 3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond, 8 juin 2024, Saint-Amand-Montrond.

Saint-Amand-Montrond,Cher

Dans un monde où tout part à vau-l’eau, les Banquettes Arrières se sont données pour mission de rendre les gens heureux… Pas si simple ces temps-ci. Peut-être qu’en fées, ça pourrait marcher….

Samedi 2024-06-08 20:30:00 fin : 2024-06-08 . EUR.

3 rue Hôtel Dieu

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



In a world where everything is going to hell, Les Banquettes Arrières are on a mission to make people happy? Not so easy these days. Maybe with fairies, it could work…

En un mundo en el que todo se va al garete, los Banquettes Arrières se han propuesto hacer feliz a la gente.. No es tan fácil hoy en día. Pero tal vez si fuéramos hadas, podría funcionar…

In einer Welt, in der alles den Bach runtergeht, haben es sich die Banquettes Arrières zur Aufgabe gemacht, die Menschen glücklich zu machen? Das ist heutzutage nicht so einfach. Vielleicht könnte es mit Feen funktionieren…

Mise à jour le 2023-09-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE