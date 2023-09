Juntos 3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond, 11 avril 2024, Saint-Amand-Montrond.

Saint-Amand-Montrond,Cher

Il est dit que depuis notre naissance nous sommes tous à la recherche du battement de cœur de notre mère pour être plus serein face à notre existence. Chacun le cherche et le fait à sa manière..

Jeudi 2024-04-11 20:00:00 fin : 2024-04-11 . EUR.

3 rue Hôtel Dieu

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



It’s said that from the moment we’re born, we’re all looking for our mother’s heartbeat to help us feel more serene about our existence. Each of us seeks it in our own way.

Se dice que desde el momento en que nacemos todos buscamos el latido del corazón de nuestra madre para sentirnos más serenos con nuestra existencia. Cada uno lo busca y lo hace a su manera.

Es heißt, dass wir alle seit unserer Geburt auf der Suche nach dem Herzschlag unserer Mutter sind, um unser Dasein gelassener zu sehen. Jeder sucht ihn und tut dies auf seine eigene Art und Weise.

