Ni fleurs ni icouronnes 3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond, 17 février 2024, Saint-Amand-Montrond.

Saint-Amand-Montrond,Cher

Gisèle, Simone et Marie-Laure viennent de perdre leurs parents, les deux grands illusionnistes Igor et Natalya Karamasov, Ce soir elles rendent un dernier hommage à Papa et Maman en invitant le public à une cérémonie commémorative suivie d’un spectacle hommage..

Samedi 2024-02-17 20:30:00 fin : 2024-02-17 . EUR.

3 rue Hôtel Dieu

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



Gise?le, Simone and Marie-Laure have just lost their parents, the two great illusionists Igor and Natalya Karamasov. Tonight they pay their last respects to Mom and Dad by inviting the public to a commemorative ceremony followed by a tribute show.

Gise?le, Simone y Marie-Laure acaban de perder a sus padres, los dos grandes ilusionistas Igor y Natalya Karamasov. Esta noche presentan sus últimos respetos a papá y mamá invitando al público a una ceremonia conmemorativa seguida de un espectáculo homenaje.

Gisele, Simone und Marie-Laure haben gerade ihre Eltern verloren, die beiden großen Illusionisten Igor und Natalya Karamasov. Heute Abend erweisen sie Papa und Mama die letzte Ehre, indem sie das Publikum zu einer Gedenkfeier und einer anschließenden Tribute-Show einladen.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE