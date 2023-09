Des poings dans le ventre 3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond, 9 février 2024, Saint-Amand-Montrond.

Saint-Amand-Montrond,Cher

Au collège, Blaise laisse parler ses poings : « Ba-Ba-Bam ». Et quand il finit par être viré, cette violence se répand dans les rues et jusqu’à chez lui..

Vendredi 2024-02-09 20:30:00 fin : 2024-02-09 . EUR.

3 rue Hôtel Dieu

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



At school, Blaise lets his fists do the talking: « Ba-Ba-Bam ». And when he’s expelled from school, the violence spills out onto the streets and into his home.

En la escuela, Blaise se deja llevar por sus puños: « Ba-Ba-Bam ». Y cuando acaban expulsándolo, la violencia se extiende a las calles y a su casa.

In der Schule lässt Blaise seine Fäuste sprechen: « Ba-Ba-Bam ». Und als er schließlich gefeuert wird, breitet sich diese Gewalt auf den Straßen und bis zu seinem Haus aus.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE