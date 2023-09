Le cas barré des morts…de rire 3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond, 27 octobre 2023, Saint-Amand-Montrond.

Saint-Amand-Montrond,Cher

Ils sont 7 clowns, 7 cas, 7 barrés, 7 cas barrés ! Ils se sont rencontrés lors d’une formation dirigée par Christine Rossignol-Dallaire dans nos mur et l’envie est née de se retrouver pour créer un cabaret éphémère..

Vendredi 2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

3 rue Hôtel Dieu

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



They are 7 clowns, 7 cases, 7 crazy cases, 7 crazy cases! They met during a training course run by Christine Rossignol-Dallaire in our walls, and the desire was born to get together to create an ephemeral cabaret.

Son 7 payasos, 7 casos, ¡7 casos locos, 7 casos locos! Se conocieron durante una formación impartida por Christine Rossignol-Dallaire en nuestras paredes, y nació el deseo de reunirse para crear un cabaret efímero.

Sie sind sieben Clowns, sieben Fälle, sieben Verrückte, sieben verrückte Fälle! Sie haben sich während einer von Christine Rossignol-Dallaire geleiteten Ausbildung in unseren Mauern kennengelernt und es entstand der Wunsch, sich zusammenzufinden, um ein vorübergehendes Kabarett zu gründen.

