L’ami (de mon ami) 3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond, 20 octobre 2023, Saint-Amand-Montrond.

Saint-Amand-Montrond,Cher

Monsieur Legris est un monsieur invariablement vêtu de gris et de gris. Son quotidien est un mélange de gris et de gris un peu gris. Un jour, il est contraint d’accepter un énorme paquet jaune dont il en sort un personnage haut en couleurs qui va s’incruster chez lui..

Vendredi 2023-10-20 19:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

3 rue Hôtel Dieu

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



Monsieur Legris is a gentleman invariably dressed in gray and gray. His daily life is a mixture of gray and a little gray. One day, he is forced to accept a huge yellow package from which a colorful character emerges and crashes into his home.

El Sr. Legris es un caballero vestido invariablemente de gris y canoso. Su vida cotidiana es una mezcla de gris y ligeramente gris. Un día, se ve obligado a aceptar un enorme paquete amarillo del que sale un colorido personaje que se estrella contra su casa.

Monsieur Legris ist ein ausnahmslos grau und grau gekleideter Herr. Sein Alltag ist eine Mischung aus grau und ein bisschen grau. Eines Tages ist er gezwungen, ein riesiges gelbes Paket anzunehmen, aus dem eine farbenfrohe Figur herauskommt, die sich bei ihm einnistet.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE