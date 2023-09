Octobre Rose Concert SAM CHABADA 3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond, 12 octobre 2023, Saint-Amand-Montrond.

Saint-Amand-Montrond,Cher

Sam Chabada est un atelier vocal de l’Ecole Municipale de Musique de Saint-Amand-Montrond.

Jeudi 2023-10-12 19:00:00 fin : 2023-10-12 . .

3 rue Hôtel Dieu

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



Sam Chabada is a vocal workshop of the Ecole Municipale de Musique de Saint-Amand-Montrond

Sam Chabada es un taller vocal dirigido por la Escuela Municipal de Música de Saint-Amand-Montrond

Sam Chabada ist ein Vokalworkshop der Ecole Municipale de Musique de Saint-Amand-Montrond

