Dédicace de Colombe Schneck 3 rue Hamelin Pont-l’Évêque, 14 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

MENSONGES AU PARADIS, paru le 08 mars 2023 chez Grasset.

18h : rencontre / présentation du livre / éventuellement lecture d’extraits

18h15 : dédicace.

2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 . .

3 rue Hamelin Maison de la Presse Dédicace

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Three destinies of women in the air, three generations, from the pioneer airliner to her descendants, stewardesses. Romantic lives marked by intimate cracks, the passion of a profession. And a secret…

MENSONGES AU PARADIS, publicado el 08 de marzo de 2023 por Grasset.

18.00 h: encuentro / presentación del libro / posible lectura de extractos

18.15 h: firma de libros

MENSONGES AU PARADIS, erschienen am 08. März 2023 bei Grasset.

18 Uhr: Treffen / Buchvorstellung / eventuell Lesung von Auszügen

18.15 Uhr: Signierstunde

