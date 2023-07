Cinéma Mégarama Beaux-arts 3 rue Gustave Courbet Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Situé en plein coeur du centre ville de Besançon au sein du complexe des Beaux-Arts, votre cinéma Mégarama et ses 8 salles vous accueille.

3 rue Gustave Courbet

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Located in the heart of downtown Besançon in the Beaux-Arts complex, your Megarama cinema with its 8 screens welcomes you

Situado en pleno centro de Besançon, en el complejo de Bellas Artes, el cine Mégarama, con sus 8 salas, le da la bienvenida

Ihr Mégarama-Kino und seine 8 Zimmer befinden sich im Herzen der Innenstadt von Besançon im Beaux-Arts-Komplex

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON