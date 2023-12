Elle Tourne !!!, par la compagnie Fracas 3 Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 28 février 2024 10:30, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Passionné par les boîtes à musique, par leurs arrangements simplifiés des grands airs en 18 notes et par leurs mécanismes, Frederick Cazaux explore ce drôle d’objet et sa « musicalité ». Il a souhaité donner à réentendre les partitions classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi… avec pas moins de cents boîtes à musique qui se marient à des pièces plus actuelles jouées à la guitare classique et à la harpe.

Au programme de ce concertino : des berceuses et des danses pour de belles interactions entre musiciens et public, parents et enfants et enfants entre eux. À l’instar d’un carrousel, des jeux d’ombres et de lumières projetés tout autour sur la paroi d’une géode en tulle blanc, permettent de suivre la danse d’une jeune fille dessinée. Un petit orchestre, de grands airs et des lanternes magiques : merveilles et simplicité d’une poésie musicale !.

2024-02-28 fin : 2024-02-28 . EUR.

3 Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Frederick Cazaux is fascinated by music boxes, their simplified 18-note arrangements of the great arias and their mechanisms, and explores this strange object and its « musicality ». His aim is to give a new hearing to the classical scores of Debussy, Chopin, Vivaldi? with no less than one hundred music boxes, combined with more contemporary pieces played on classical guitar and harp.

The concertino also features lullabies and dances, providing an ideal setting for interaction between musicians and audience, parents and children, and children among themselves. Like a merry-go-round, light and shadow effects are projected all around the wall of a white tulle geode, allowing the audience to follow the dance of a young girl. A small orchestra, big tunes and magic lanterns: the simple wonders of musical poetry!

Apasionado de las cajas de música, de sus arreglos simplificados de las grandes arias de 18 notas y de sus mecanismos, Frederick Cazaux explora este extraño objeto y su « musicalidad ». Su objetivo es dar una nueva audición a las partituras clásicas de Debussy, Chopin y Vivaldi, con no menos de cien cajas de música combinadas con piezas más contemporáneas interpretadas con guitarra clásica y arpa.

El programa de este concertino incluye canciones de cuna y danzas, lo que brinda una magnífica oportunidad para la interacción entre músicos y público, padres e hijos, y niños entre sí. Como en un tiovivo, sombras y luces se proyectan alrededor de la pared de una geoda de tul blanco, permitiendo al público seguir la danza de una niña. Una pequeña orquesta, grandes melodías y linternas mágicas: ¡las maravillas y la sencillez de la poesía musical!

Frederick Cazaux, der von Spieldosen, ihren vereinfachten Arrangements der großen Melodien in 18 Noten und ihren Mechanismen begeistert ist, erforscht dieses seltsame Objekt und seine « Musikalität ». Er möchte die klassischen Partituren von Debussy, Chopin, Vivaldi usw. mit nicht weniger als hundert Spieldosen wieder zum Klingen bringen, die sich mit aktuelleren Stücken auf der klassischen Gitarre und der Harfe verbinden.

Das Programm dieses Concertinos umfasst auch Wiegenlieder und Tänze, die eine wunderbare Interaktion zwischen Musikern und Publikum, Eltern und Kindern und Kindern untereinander ermöglichen. Wie in einem Karussell werden Licht- und Schattenspiele auf die Wand einer weißen Tüllgeode projiziert, um den Tanz eines gezeichneten Mädchens zu verfolgen. Ein kleines Orchester, große Melodien und Zauberlaternen: Wunder und Einfachheit einer musikalischen Poesie!

