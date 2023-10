Les pianos de Gainsbourg, avec André Manoukian, Elodie Frégé, Awa Ly, Nesrine 3 Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 24 février 2024, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Comme son père, Serge Gainsbourg a commencé par gagner sa vie au clavier dans des piano-bars. Un gagne-pain ingrat mais aussi un laboratoire pour celui qui fit de la chanson un art majeur.

Pour le 30ème anniversaire de sa mort, André Manoukian, pianiste de jazz et médiatique médiateur de musiques, lui rend hommage en reconstituant la scène originelle qui vit naître Gainsbourg. Dans une ambiance chaleureuse, Manoukian et son trio font défiler des invités à la personnalité affirmée : Elodie Frégé, l’élégance sensuelle d’Awa Ly, Nesrine avec sa voix et son violoncelle puissamment expressifs. Manoukian intercale également des versions instrumentales des chansons de la « période bleue », promenant son imagination dans les arrangements d’Alain Goraguer, partenaire historique de Serge Gainsbourg..

2024-02-24 fin : 2024-02-24 . EUR.

3 Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Like his father, Serge Gainsbourg began by earning his living at the keyboard in piano bars. A thankless livelihood, but also a laboratory for the man who made song a major art form.

On the 30th anniversary of his death, André Manoukian, jazz pianist and media-savvy music mediator, pays tribute to Gainsbourg by recreating the original scene on which he was born. In a warm atmosphere, Manoukian and his trio introduce guests with strong personalities: Elodie Frégé, the sensual elegance of Awa Ly, Nesrine with her powerfully expressive voice and cello. Manoukian also intersperses instrumental versions of songs from the « blue period », wandering his imagination through arrangements by Alain Goraguer, Serge Gainsbourg?s historic partner.

Al igual que su padre, Serge Gainsbourg empezó ganándose la vida al teclado en pianotecas. Un medio de vida ingrato, pero también un laboratorio para el hombre que hizo de la canción un arte mayor.

Con motivo del 30º aniversario de su muerte, André Manoukian, pianista de jazz y personalidad mediática, rinde homenaje a Gainsbourg recreando el escenario original en el que nació. En un ambiente cálido, Manoukian y su trío presentan a invitados con fuertes personalidades: Elodie Frégé, la sensual elegancia de Awa Ly, Nesrine con su voz poderosamente expresiva y su violonchelo. Manoukian intercala también versiones instrumentales de canciones de la « época azul », inspirándose en los arreglos de Alain Goraguer, histórico compañero de Serge Gainsbourg.

Wie sein Vater verdiente Serge Gainsbourg seinen Lebensunterhalt zunächst am Keyboard in Piano-Bars. Ein undankbarer Broterwerb, aber auch ein Laboratorium für den Mann, der das Chanson zu einer bedeutenden Kunstform machte.

Todestag ehrt André Manoukian, Jazzpianist und medialer Musikvermittler, ihn, indem er die ursprüngliche Szene, in der Gainsbourg geboren wurde, rekonstruiert. In einer warmen Atmosphäre lassen Manoukian und sein Trio Gäste mit starken Persönlichkeiten auftreten: Elodie Frégé, die sinnliche Eleganz von Awa Ly, Nesrine mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und ihrem Cello. Manoukian streut auch Instrumentalversionen von Liedern aus der « Blauen Periode » ein und lässt seine Fantasie in den Arrangements von Alain Goraguer, dem historischen Partner von Serge Gainsbourg, schweifen.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT La Teste-de-Buch