TOULOUSE POLARS DU SUD 3 Rue Georges Vivent Toulouse, 6 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Quand la ville rose passe au noir…

Andiamo ! le 15ème festival international des littératures policières vous emmène en Italie !.

2023-10-06 à ; fin : 2023-10-08 . .

3 Rue Georges Vivent FORUM DE LA RENAISSANCE – BASSO CAMBO

Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie



When the pink city goes black…

Andiamo! the 15th International Festival of Crime Fiction takes you to Italy!

Cuando la ciudad rosa se vuelve negra…

Andiamo!, el 15º Festival Internacional de Novela Negra le lleva a Italia

Wenn die rosafarbene Stadt schwarz wird…

Andiamo! das 15. internationale Festival der Kriminalliteratur entführt Sie nach Italien!

