Trok Eguna 3 Rue Georges Bergès Bayonne, 21 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Je troque, tu troques, nous troquons !

Pour fêter l’écocitoyenneté et la solidarité participez à la journée du troc,

Au préalable, il convient de déposer vos articles en bon état (vêtements, objets de décoration, livres, jeux, vaisselle, linge de toilette – de maison, sacs…) durant les permanences ouvertes à la MVC Bayonne Centre-Ville: les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2023 de 14h à 17h.

Le trok de « dernière minute » est aussi possible : n’hésitez pas à venir le 21 octobre avec vos objets à troquer !!! La

solidarité fonctionnera jusqu’ au bout : les articles non repris en fin de journée seront remis à des associations caritatives

bayonnaises..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

3 Rue Georges Bergès MVC Bayonne centre ville

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



I barter, you barter, we barter!

To celebrate eco-citizenship and solidarity, take part in Barter Day,

Beforehand, drop off your items in good condition (clothing, decorative items, books, games, crockery, household linen, bags, etc.) at the MVC Bayonne Centre-Ville: Tuesday, October 17, Wednesday, October 18 and Thursday, October 19, 2023 from 2pm to 5pm.

Last-minute bartering is also possible: don’t hesitate to come on October 21 with your items to barter! The

solidarity will work right up to the end: items not taken back at the end of the day will be donated to local charities

associations.

Yo hago trueque, tú haces trueque, ¡nosotros hacemos trueque!

Para celebrar la ecociudadanía y la solidaridad, participa en el Día del Trueque,

Previamente, debes dejar tus objetos en buen estado (ropa, objetos de decoración, libros, juegos, vajilla, ropa de hogar, bolsas, etc.) en el MVC Bayonne Centre-Ville el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de octubre de 2023 de 14:00 a 17:00 horas.

También es posible el trueque de última hora: ¡no dude en acudir el 21 de octubre con sus artículos para el trueque! En

que no se recojan al final de la jornada se donarán a asociaciones benéficas locales

asociaciones de Bayona.

Ich tausche, du tauschst, wir tauschen!

Um den Umweltschutz und die Solidarität zu feiern, nehmen Sie am Tag des Tauschhandels teil,

Zuvor sollten Sie Ihre Artikel in gutem Zustand (Kleidung, Dekorationsgegenstände, Bücher, Spiele, Geschirr, Handtücher, Taschen usw.) während der offenen Sprechstunden im MVC Bayonne Centre-Ville abgeben: Dienstag, 17. Oktober, Mittwoch, 18. Oktober und Donnerstag, 19. Oktober 2023 von 14 bis 17 Uhr.

Auch Last-Minute-Tauschgeschäfte sind möglich: Kommen Sie am 21. Oktober mit Ihren Tauschobjekten vorbei! Die

solidarität wird bis zum Ende funktionieren: Artikel, die am Ende des Tages nicht zurückgenommen werden, werden an wohltätige Organisationen gespendet

bayonnais.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Bayonne